EMI vai relançar álbuns dos Beatles remasterizados

Os 13 álbuns, mais a coletânea de singles Past Masters - que sairá em versão dupla -, virão acomodados em uma caixa de luxo preta, a R$ 800. Uma caixa com a versão em mono dos 10 primeiros discos também ganhará o mercado em edição limitada. Seu preço: R$ 950. Os CDs remasterizados custarão R$ 35 individualmente.

De acordo com a EMI, foram importadas 50 mil cópias dos 14 discos (na ordem de lançamento: Please Please Me; With the Beatles; A Hard Day?s Night; Beatles for Sale; Help!; Rubber Soul; Revolver; Sgt. Pepper?s Lonely Hearts Club Band; Magical Mistery Tour; The Beatles ou White Album; Yellow Submarine; Abbey Road; Let it Be e Past Masters). Foram trazidas, ainda, 750 cópias da caixa mono e 1.500 da estéreo.

Os trabalhos de remasterização das 14 obras, realizados nos estúdios Abbey Road, em Londres, levaram quatro anos. Será também a primeira vez em que os primeiros quatro álbuns dos Beatles serão ouvidos em estéreo. As fotos disponíveis nos encartes e as imagens raras transportadas para os 13 minidocumentários - que deverão ser rodados no computador via Quicktime - foram editadas por Bob Smeaton e montadas a partir de um material particular dos Beatles. Um DVD contendo todos os vídeos ainda será editado, com duração de uma hora, e vendido à parte.

Porém, a seis dias de seu lançamento, as novas caixas dos Beatles já estavam esgotadas. Ao menos para pré-venda no site Amazon.com, não era mais possível comprar o material, só entrar em lista de espera. A EMI postou uma mensagem no Amazon.com informando que está produzindo mais caixas. Mas a prensagem vai demorar um pouquinho. As informações são do Jornal da Tarde e do O Estado de S. Paulo.