EMI lança coletânea com CD e DVD das Spice Girls Seis anos após o fim oficial, as Spice Girls voltaram atrás e anunciaram em junho o retorno, com direito a pompas e muita atenção da mídia. Assim, Mel B., Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel C. e Victoria Beckham passaram a estampar novamente as páginas de revistas e tablóides de todo o mundo. Com o anúncio do retorno, as meninas, que se lançaram ao sucesso com o grito "girl power", também divulgaram turnê mundial. Por conta de toda essa movimentação e a suspeita de que essa volta não vai durar muito, a idéia é colher os frutos (leia-se dinheiro) o mais rápido possível. E já começou com o lançamento da coletânea "Spice Girls Greatest Hits" (EMI). Estão lá, obviamente, os sucessos dessa banda para adolescentes que vendeu 55 milhões de cópias vendidas e foram, em seus áureos tempos, uma fábrica de lucro, com direito a longa-metragem com o quinteto e diversas campanhas publicitárias. No álbum, estão lá o primeiro hit "Wannabe", além de "Say You''ll be There", "2 Become 1", "Viva Forever", "Spice Up your Life" e o single "Goodbye", este feito quando Geri Halliwell já tinha anunciado sua saída da banda. De novidades, vem "Headlines (Friendship Never Ends)" e "Voodoo". O lançamento chega às lojas em duas versões. Uma só com o CD simples e outra acompanhada de DVD com clipes do grupo.