EMI entrega discos ao cantor João Gilberto Os advogados do cantor João Gilberto, Flávio Galdino e Rafael Pimenta, receberam da gravadora EMI as masters dos discos "Chega de Saudade", "O Amor, O Sorriso e a Flor" e "João Gilberto", além do compacto com músicas do filme "Orfeu do Carnaval". O material foi entregue pela EMI depois de uma decisão judicial determinar que João tenha a guarda das fitas até que venha o julgamento em 2.ª instância na 7.ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Os discos seguem semana que vem para serem periciados pelo produtor Marco Mazzola. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.