Emi de Martinho

Quando Emicida nasceu, em 1985, Martinho da Vila já tinha 17 LPs gravados, uma coleção de sambas na boca do povo e um lugar incontestável no panteão dos grandes da cultura nacional. No Rock in Rio, o rapper mais incensado da atualidade, o sambista primordial e também o Cidade Negra vão dividir o Palco Sunset, destinado a encontros inéditos entre artistas brasileiros e estrangeiros.

Na terça-feira, no QG do festival, na Barra da Tijuca, o Estado testemunhou a primeira conversa mais alongada entre Martinho e Emicida, que por um dia dispensou o frio paulistano pelo sol outonal carioca. Morrendo de vergonha do casaco pesado, e agarrado ao laptop, ao iPad e ao celular, o rapper-sensação veio especialmente para a ocasião. Até então, os dois haviam sido apresentados, apenas.

Estimulados pela reportagem, trocaram ideias sobre os pontos de contato entre o samba e o hip hop, a trajetória dos dois estilos na música brasileira, o movimento negro, crítica, carreira.

Os momentos são distintos: campeão de acessos no YouTube a cada postagem, o rapper, rimador desde a infância, de fama modelada nas batalhas de MCs, está finalizando seu primeiro EP, gravado em Nova York, o qual planeja lançar até agosto (em 2012, "se o mundo não acabar", vem o aguardado primeiro CD). Está com tudo, especialmente depois da apresentação no Coachella, ainda que tenha sido atrapalhado por problemas burocráticos e pela má vontade da imigração norte-americana.

Martinho, 73 anos, vem de shows de lançamento do CD/DVD Lambendo a Cria, gravado com cinco dos oito filhos. São mais de quatro décadas de palco, discos anuais, dez livros, sambas e enredos para a Vila Isabel e até uma candidatura frustrada à Academia Brasileira de Letras - trajetória que lhe conferiu uma certa unanimidade. Emicida é fã.