EMESP realiza mostra de música Tom Jobim Entre a próxima terça e o dia 1° de dezembro, nomes importantes da música brasileira como o violonista Guinga, o guitarrista Toninho Horta, o saxofonista Mané Silveira e o grupo Zimbo Trio participam da Mostra Tom Jobim EMESP (da Escola Municipal de Música do Estado de São Paulo). O evento trará palestras, shows e lançamentos de CDs e DVDs em cinco locais diferentes: Teatro FECAP, Auditório Ibirapuera, Memorial da América Latina, Teatro da Vila e EMESP Tom Jobim. O público poderá ver, por exemplo, o mais recente CD do Trio Corrente e da big band SoundScape. Alunos da EMESP também farão apresentações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.