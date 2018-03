Nina Hoss é filha de Willi Hoss e Heidemarie Rohwedder. O pai era político, a mãe, diretora de teatro. Ele teve destacada atuação no meio acadêmico do Pará, ajudando a desenvolver projetos ambientais e de erradicação da pobreza. Nina conta que veio muito ao Brasil nos 13 anos em que seu pai trabalhou no Pará. Conheceu várias capitais do Nordeste e do Centro Sul. "Quando meu pai morreu, acho que para homenageá-lo, me deram o título de embaixadora da boa vontade do Pará. Tentei várias vezes descobrir o que isso significava e até ver as atribuições do cargo. Nunca descobri. Sei que fui assim designada numa votação de emergência e o método foi muito criticado. Não é uma coisa que tenha buscado, mas é algo de que deveria me orgulhar, até pela homenagem a meu pai. Honestamente, virou um motivo de embaraço para mim." / L.C. M.