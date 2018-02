Emancipação

Emancipar-se da escravidão mental, que é identificar a própria e particular visão com o infinito abissal do Universo, é um ato de coragem, a negação de que haja diferença entre o observador, o que é observado e o próprio ato de observar. Ninguém além do próprio humano no mais profundo de sua intimidade pode libertar-se do errado conceito de haver diferenças que o separem ou distanciem da natureza, de seus semelhantes ou dos astros que levitam no céu. Só vive com medo quem leva a sério demais as particularidades que o distanciam do Universo. Superar esse medo é lançar-se de braços abertos à Vida, reconhecendo intimamente que tudo é Vida, que tudo é da própria natureza da Vida e também reconhecer que a necessidade comanda todos os passos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Leia os sinais misteriosos que a vida oferece através de coincidências, especialmente aquelas que provocam demoras em assuntos pa-ra lá de arriscados. Leia nisso

a oportunidade de livrar-se de riscos desnecessários.

TOURO 21-4 a 20-5

No mundo humano

é necessário considerar a perpétua transitorieda-de de tudo, se é que algo assim poderia ser dito. Nada

dura para sempre, tudo muda e é sábio promover que a mudança seja consciente.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Perante uma pirâmide imponente as pessoas se detêm muito mais a observar a cúspide, desconsiderando a base que a sustenta. Isso

é comum acontecer também nos projetos que se desenvolvem. Fazer isso é um erro.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Emancipe sua mente

da necessidade de satisfazer os desejos imediatamente, considere que as circunstâncias não são propícias por enquanto, mas que depois de algum tempo tudo se tornará favorável novamente.

LEÃO 22-7 a 22-8

Em nome de seu progresso tornou-se essencial rever todos os passos dados e as atitudes tomadas, mas principalmente os conceitos que com tanto ardor você defendeu nos últimos tempos. Mudar tudo seria uma atitude saudável.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Certos acontecimen-tos dão o que pensar

e, por isso, se tornam motivo de prováveis mudanças de rumo. Estas são propícias, mas só acontecerão se você tiver suficiente flexibilidade men-tal para aceitar a verdade.

LIBRA 23-9 a 22-10

Todo mundo sabe que o desapego evita muitos problemas e promove a liberdade, tão querida por todos. Porém, todo mundo sabe também que uma coisa é propagandear o teórico desapego, outra diferente é experimentá-lo na prática.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Um bom relaciona-mento não se estraga com uma ou duas atitudes erradas, mas com a sistemática repetição dessas ao longo do tempo. Com a mesma siste-mática do estrago é necessá-rio operar agora o conserto.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Muitas coisas são ditas e feitas pela mera razão de haver um consenso silencioso entre a maioria das pessoas. Porém, raramente esse consenso produz atitudes sinceras e verdadeiras. Essas, somente no íntimo do coração.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Enquanto a mente

não comportar dúvi-das e dilemas continuará inflexível e excessivamente rigorosa no julgamento que fizer da vida e das pessoas. Mentes

flexíveis têm mais capacidade de compreender.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

O céu sempre evitará que nossa humanidade tropece na soberba e faz isso por pura compaixão, mas aqui na Terra isso nos parece uma punição. Na verdade, nós punimos a nós mesmos cometendo os erros que cometemos.

PEIXES 20-2 a 20-3

Abra sua mente, per-mita-se mudar de opinião, reconheça a cristalização indevida dos conceitos, que de tão velhos e ultrapassados se converteram em preconceitos. Mudar é essencial para manter o vigor.