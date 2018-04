Em um dia, novo livro de Dan Brown supera 1 milhão de cópias

A editora Doubleday anunciou hoje que o O Símbolo Perdido, o primeiro romance do escritor Dan Brown desde o Código Da Vinci, já vendeu mais de 1 milhão de cópias um dia depois de seu lançamento nos Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha.

Esse número inclui pedidos antecipados do livro, que está entre os mais encomendados do site da Amazon.com há meses. Uma encomenda adicional de 500 mil cópias já foi feita, elevando o total de cópias para 5,6 milhões. O livro tem lançamento previsto no Brasil para 4 de dezembro, com tiragem inicial de 400 mil exemplares.

No novo trabalho de Brown, o herói das aventuras do escritor, o professor da Universidade de Harvard Robert Langdon, está envolvido em uma trama que envolve a maçonaria, tendo como cenário a capital dos Estados Unidos, Washington.

A trama sobre a maçonaria é usada como ponto de partida para abordar temas mais abrangentes, como a ciência moderna e o misticismo antigo.

Entre os personagens, há o vilão zeloso, a companheira inteligente, um laboratório secreto, uma corrida contra o tempo para decifrar códigos esotéricos e, obviamente, há aqueles personagens que aparentam ser quem não são.