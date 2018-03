Em terapia forçada

Como se livrar do estigma de um papel de sucesso em uma trama arrebatadora? Seguir em frente. Foi este o caminho escolhido por Matthew Perry, que por dez anos se viu na pele de Chandler Bing na aclamada série Friends, exibida à exaustão na programação atual da Warner. Hoje, no mesmo canal, os fãs do ator poderão acompanhar a retomada de seu novo trabalho, Go On, no qual interpreta o Ryan King, um renomado locutor esportivo que perde a esposa em um acidente de carro.

Apesar do pano de fundo ser dramático, a trama se sustenta na comédia. O personagem é obrigado pelo chefe, Steven (John Cho), a frequentar um grupo de apoio para poder retornar ao trabalho. Ele aceita a imposição, mesmo a contragosto, com o objetivo de retomar sua rotina profissional. Logo no primeiro dia de terapia ele toma as rédeas do encontro e modifica a estrutura dos debates, pedindo para que os novos amigos iniciem uma disputa e tentem provar quem ali possui a história de vida mais triste. Completamente desinteressado no tratamento e crente de que já se recuperou do trauma da perda, ele conquista o carinho dos integrantes do grupo e passa a adquirir ferramentas que o ajudam, a passos lentos, a encarar as dificuldades e superar a morte da mulher.

Com mais de 16 milhões de espectadores na exibição do piloto, Go On logo recebeu sinal verde para a produção de 12 novos capítulos. Os bons índices mantidos na audiência garantiram o "back nine", completando assim uma temporada completa. Videogame, primeiro desta nova etapa, será exibido hoje às 21h30.

Mais novidades. Além de Go On, outras séries da Warner ganharam nova bateria de episódios nesta semana: Two and a Half Men, 2 Broke Girls, The Big Bang Theory e Person of Interest retomaram a exibição de capítulos inéditos na programação. Arrow, sucesso entre o público adolescente, tem sua reestreia programada para segunda-feira.

De carona nos bons resultados apresentados pelos super-heróis nos cinemas em 2012, Arrow tenta refletir o feito na televisão, baseando-se na história do personagem dos quadrinhos Arqueiro Verde, da DC Comics. Nos Estados Unidos, mais de 4 milhões de pessoas assistiram ao episódio de estreia. O resultado empolgou os produtores, que pensam em incluir na trama outros heróis das HQs e testar suas popularidades para a produção de futuros spin-offs.