EM SUNDANCE, ATORES TENTAM SE REINVENTAR

Protagonista do longa Kill Your Darlings, um dos títulos de maior repercussão do festival até agora, ele interpreta o poeta gay Allan Ginsberg na juventude. E tem surpreendido os fãs por aparecer nu, envolvido em uma cena de sexo com um homem, Dane DeHaan.

Não é a primeira vez, contudo, que a nudez de Radcliffe choca os espectadores da franquia Harry Porter. Na Broadway, em Nova York, e no West End, em Londres, o ator também causou rebuliço quando protagonizou cenas de nudez no espetáculo Equus. Em declaração, Radcliffe disse esperar que sua fama sirva para que um público fora do habitual assista a Kill Your Darlings.

Quem também tem conseguido um lugar ao sol em Sundance é o ator Joseph Gordon-Levitt. Após conquistar reconhecimento por suas atuações em filmes como Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge e A Origem, Gordon-Levitt acompanha a première de Don Jon's Addiction, seu primeiro trabalho como diretor.

A produção é mais uma da safra de comédias sobre sexo que Sundance mostra neste ano e traz Gordon-Levitt também como ator. No longa, o público acompanha a história de Jon, um jovem viciado em pornografia e, por isso, incapaz de manter um relacionamento.

Ele embarcará em uma jornada de auto-conhecimento e transformação ao conhecer Barbara (Scarlett Johansson), uma mulher obcecada por comédias românticas de Hollywood, e Esther (Juliane Moore), uma viúva emocionalmente frágil.

Aos 31 anos, Gordon-Levitt conta que lhe pareceu hilária a ideia de unir dois viciados: um homem fissurado por pornografia e uma mulher dependente de filmes românticos. "Eu queria contar uma história de amor. E, de acordo com o que observo, o que se coloca no caminho do amor, na maior parte do tempo, é a maneira como as pessoas criam expectativas em relação às outras", disse ele.

Ainda que a história se utilize da pornografia, o diretor estreante enfatiza que não pretendia levantar um debate sobre esse assunto. "Eu não estava realmente focado em pornografia ou no vício em pornografia. Funcionou, para mim, mais como uma metáfora." De acordo com ele, o filme reflete o que está acontecendo na sociedade contemporânea. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS