Em sua cidade natal, Roberto emociona 12 mil fãs Com quase um hora de atraso, o cantor Roberto Carlos emocionou os 12 mil fãs que lotaram ontem à noite o Estádio do Sumaré, em Cachoeiro do Itapemirim (ES). Além do público pagante, dezenas de pessoas se amontoavam sobre as lajes e janelas das casas vizinhas que ficam no entorno do local. O show, marcado para as 20h - mas que começou às 20h50 - integra as comemorações pelos 50 anos de carreira do artista. Havia 14 anos que ele não se apresentava em sua cidade natal.