Em SP, Shaolin está internado na UTI do Hospital das Clínicas

Shaolin está na UTI do Hospital das Clínicas (HC), onde chegou na madrugada desta sexta-feira, 21. O humorista foi transferido do Hospital Antonio Targino, em Campina Grande (Paraíba), onde estava internado, após sofrer acidente de automóvel no último dia 18 de janeiro.

Francisco Jozenilton Veloso (Shaolin) viajou durante a noite em avião fretado e sua entrada foi registrada às 3h26 no Pronto Socorro do HC. Em seguida foi submetido a exames - tomografias de crânio, coluna cervical, tórax, abdômen e ombro esquerdo.

A partir do resultado dos testes, uma equipe multidisciplinar identificou "traumatismo cranioencefálico grave" e "extensa lesão de membro superior à esquerda com perda de substância óssea e contusão torácica".

De acordo com o boletim do HC, divulgado nesta sexta-feira, foi indicada para o paciente a "implantação de cateter para monitoração da pressão intracraniana pela equipe de neurocirurgia e nova limpeza cirúrgica da lesão traumática do membro superior esquerdo".

Em Campina Grande, no Hospital Antonio Targino, o artista enfrentou três cirurgias: duas na cabeça e uma terceira para reconstrução do ombro. Os médicos conseguiram evitar a amputação.

Shaolin trabalha no programa Tudo é Possível, de Ana Hickmann, na Rede Record. Já passou pelo Domingão do Faustão, A Praça É Nossa e Show do Tom. Quando sofreu o acidente passava férias em Campina Grande e participava do espetáculo Lula de Férias.