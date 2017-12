Em SP, Instituto Butantã festeja 107 com show de Tom Zé Os três museus do Instituto Butantã, na capital paulista, terão a entrada gratuita amanhã como parte das comemorações dos 107 anos da instituição. O público também poderá assistir à inauguração do mosaico Fragmentos & Sentimentos, da artista plástica Claudia Sperb, e ao show do cantor Tom Zé. O público também poderá participar de oficina ministrada pela artista Claudia Sperb, que ensinará as técnicas para elaboração de mosaico. O trabalho inaugurado por ela amanhã contou com a ajuda de 150 voluntários, entre artistas e leigos, resultando em um "tapete" de 198 metros quadrados com ilustração de serpentes, aranhas, escorpiões, lagartos e macacos. Tom Zé encerra as comemorações do dia cantando no auditório do Museu Biológico, que tem capacidade para mais de 300 pessoas. Para assistir ao show, o visitante deverá retirar seu ingresso no Museu Biológico duas horas antes da apresentação, na Avenida Vital Brasil, 1.500, zona oeste de São Paulo.