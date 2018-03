Em SP, fãs acampam à espera do Guns N' Roses Os seguranças noturnos do Estádio Palestra Itália, na zona oeste de São Paulo, têm passado madrugadas menos tediosas nesta semana. Desde segunda-feira, a calmaria do local após a meia-noite - que antes era perturbada apenas por um ou outro bêbado - deu lugar a longos bate-papos com os novos habitantes temporários da calçada da Rua Turiaçu: os jovens acampados para garantir os melhores lugares no show da banda norte-americana Guns N? Roses, no sábado.