Em SP, exposição traz cenas da boemia Os bares estão entre os principais atrativos de São Paulo. Não é só pelas bebidas e petiscos que eles se tornaram tão essenciais na vida de uma cidade como a nossa. O charme dos bares está na freqüência e nos tipos singulares que costumam se sentir atraídos pelos papos informais, pelas porções de amendoim e, claro, pelos copos de cerveja. Onde mais encontraríamos garçons mal-humorados, bêbados poetas, senhoras em busca de companhia, etc.? Por isso, a idéia de homenagear os 454 anos da cidade de São Paulo com um exposição chamada "EveryBares" não pode passar em branco. Até o dia 7 de fevereiro, no saguão do Edifício Altino Arantes, no centro, 44 bonecos, em tamanho natural, irão representar um típico bar paulistano. Os bonecos são criações das artistas plásticas Gigi Manfrinato e Sandra Lee. As figuras são feitas de uma mistura de cola, cimento, jornal velho e gesso. Eles são vestidos com roupas e acessórios reais, comprados nos brechós mais obscuros da Cidade. ?Os bonecos nasceram das nossas observações cotidianas. Essas figuras são facilmente reconhecíveis. E todo mundo tem simpatia por esse universo, não é??, afirma Gigi Manfrinato.