Em SP, Coldplay 'entrega' sucessos no Morumbi

A banda, liderada pelo vocalista Chris Martin, tocou inicialmente para um Morumbi não lotado (foram colocados à venda 68 mil ingressos). Eles abriram a noite com a música "Life in Technicolor", do álbum "Viva la Vida". Depois, apresentaram os três maiores sucessos da banda, "Clocks" e "In My Place", do álbum "A Rush of Blood to the Head", e "Yellow".

Até as 21h30, a polícia não havia registrado nenhuma ocorrência grave. Estava prevista chuva, mas o show transcorreu num Morumbi com lua cheia. Às 22h15, aproximadamente, o estádio lotou. Segundo os organizadores, o público chegou a 65 mil pessoas. Mas, às 22h30, ainda havia pessoas entrando no estádio.

O público teve direito a praticamente todos os sucessos do grupo, como "God Put a Smile Upon Your Face". Quando o Coldplay cantou "Yellow", balões amarelos voaram sobre a plateia. Nitidamente emocionado, o público acompanhou "Hardest Part", do terceiro disco, que Martin cantou só com o acompanhamento de piano. O Morumbi veio abaixo e foi, de longe, a parte mais emocionante da noite.

Logo depois desse momento de calmaria, o estádio explodiu com o single "Viva La Vida", a música de trabalho do último disco de mesmo nome - as pessoas continuaram cantando mesmo após o fim da música. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.