Em SP, CEUs terão cinema de graça no fim de semana

Amanhã, às 14 horas, o CEU Paraisópolis, na zona sul, exibe "Férias Malucas". Na zona norte, às 17 horas, o CEU Paz apresenta a comédia "Eu, meu irmão e nossa namorada". No mesmo horário, o CEU Sapopemba exibe o brasileiro "A Via Láctea", com Marco Ricca e Alice Braga.

No domingo, às 15 horas, a criançada vai de divertir no CEU Água Azul, na zona leste, com "Bibi a Bruxinha 2 - O Segredo Das Corujas Azuis". No fim da tarde, às 17 horas, o CEU Campo Limpo exibirá "O Som do Coração".

Confira abaixo a programação:

Amanhã

14 horas: "Férias malucas"

CEU Paraisópolis - Rua Doutor José Augusto Souza e Silva, s/nº- Jardim Parque Morumbi. Informações: 3501-5660.

17 horas: "Eu, meu irmão e nossa namorada"

CEU Paz - Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná. Informações: 3986-3405 / 3986-3406.

17 horas: "A via láctea"

CEU Sapopemba - Rua Manuel Quirino de Matos, s/n - Jardim Sapopemba. Informações: 3793-0129 / 3793-0130.

Domingo

15 horas: "Bibi a Bruxinha 2 - O Segredo Das Corujas Azuis"

CEU Água Azul - Avenida dos Metalúrgicos, 1262 - Cidade Tiradentes. Informações: 2016-4476.

17 horas: "O som do coração"

CEU Campo Limpo - Avenida Carlos Lacerda, 678 - Pirajussara. Informações: 5843-4837 / 5843-4841.