Em SP, 8ª edição do ON_OFF destaca performances Entre esta quarta-feira e domingo, o Itaú Cultural apresenta a 8.ª edição do evento ON_OFF - Experiências em Live Image, com curadoria de Lucas Bambozzi. Artistas nacionais e estrangeiros vão realizar performances com projeções de imagens e de sons em tempo real tendo como tema o conceito de ruído. Como convidados da edição estão, entre outros, o coletivo europeu AntiVJ (que faz a performance de abertura do evento quarta, às 20 h); o mexicano Murcof, o paulista Caio Fazolin, o uruguaio Brian Mckern, e o grupo Cão, com Dora Longo Bahia. A programação inclui workshops. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, 149, tel. (011) 2168-1776. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.