Em show, Marisa Monte junta música e artes plásticas

Com direção de Leonardo Netto e Claudio Torres (que trabalham com ela "desde sempre"), curadoria de Luisa Duarte, direção de arte de Batman Zavarese e cenografia de Marcelo Lipiani, o show baseado no oitavo CD de Marisa, "O Que Você Quer Saber de Verdade", tem projeções de trabalhos de 16 artistas, entre eles Tunga, Luiz Zerbini, Alexandre Brandão, Marcos Chaves, Cao Guimarães e José Damasceno.

"Queria ter artistas plásticos brasileiros contemporâneos, porque se fosse abrir pro mundo é um universo enorme, queria dialogar com a produção brasileira", diz. "Algumas coisas eu já conhecia, outras foram trazidas pela Luisa, que é amiga minha e sempre vou a exposições com ela."

No roteiro musical, além de 8 das 14 canções do novo CD, Marisa traz êxitos de outros álbuns, incluindo três de "Mais" (1991) e dois de "Tribalistas" (2002). Na banda estão três músicos da Nação Zumbi - o guitarrista Lúcio Maia, o baterista Pupillo e o baixista Dengue -, além do velho parceiro Dadi (violões, guitarra e ukulele) e um quarteto de cordas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

MARISA MONTE

HSBC Brasil. Rua Bragança Paulista, 1.281, tel. 4003-1212. 5ª, 21h30; 6ª e sáb., 22h; dom., 20h. R$ 120/ R$ 320. Até 15/7.