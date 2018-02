Em seu novo filme, ator Charlie Sheen aparece usando sobrenome latino Pela primeira vez em sua carreira, o ator Charlie Sheen usará seu verdadeiro nome, Carlos Estévez, nos créditos do filme Machete Kills. A decisão contrasta com declarações que o intérprete já deu no passado, quando assegurava que não se sentia "latino". O site TMZ publicou a imagem de uma cena do longa, que estreia em setembro nos EUA, onde ser podia ver Sheen portando uma arma junto a frase: "Apresentando Carlos Estévez". A imagem correspondia aos créditos da produção. O nome real de Martin Sheen, pai de Charlie Sheen, é Antonio Gerardo Estévez. Passou a se chamar Martin Sheen para conseguir encontrar empregos como ator, mas nunca chegou a fazer a mudança legalmente e transferiu o sobrenome Estévez aos seus quatro filhos. / EFE