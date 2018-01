Em seu blog, Paris Hilton se diz 'apaixonada' por Benji Madden

Menos de dois meses depois de começar a sair com seu namorado, Benji Madden, Paris Hilton afirma que é a primeira vez que se sente "tão feliz e apaixonada". "Nunca antes tinha me sentido tão feliz e apaixonada", escreveu a socialite na terça-feira, 8, em seu blog no MySpace. A atriz e modelo, de 27 anos, passou o último mês visitando diferentes lugares da Europa e África em companhia de Madden e os outros integrantes da banda Good Charlotte, da qual seu namorado faz parte. "É tão divertido ir a seus shows. Sei de cor cada uma das músicas", acrescentou Paris. "Todos os meninos da banda são ótimos e foi uma experiência maravilhosa. Madden é uma pessoa incrível e minha vida nunca esteve melhor", disse. Entre outras revelações, Paris indicou no blog que gosta de Good Charlotte: "É rock". A loira, que aparece regularmente nos tablóides, afirmou que não pode esperar para começar a gravar seu novo "reality show": "Vai bombar". O novo programa de televisão de Paris deve se chamar Paris Hilton's My New BFF, embora o título ainda precise ser confirmado pela MTV, emissora encarregada pela exibição, prevista para a segunda metade do ano. A loira irá escolher seu novo melhor amigo de entre os 20 participantes que conviverão em uma casa de Los Angeles.