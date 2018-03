Em São Paulo, 37 mil fãs comemoram 35 anos do Kiss

O som falhou durante a segunda música, Stutter, e mal se ouvia a voz de Paul Stanley. O telão também não estava um primor no início do show, com delays de imagem. Conforme o show transcorria, a performance mostrava que há um novo ingrediente explosivo no som do Kiss, muito mais impactante que o foguetório - o guitarrista Thommy Tayer, integrante novo da banda, fera nos solos.

Antes de tocar C?Mon and Love Me, Stanley perguntou à plateia quantos dali possuíam o disco Alive, clássico do grupo e que norteava o repertório. A maioria levantou a mão.

A banda previa tocar 14 músicas na noite, fechando com 6 canções no bis. O repertório seguia o figurino à risca, com a mesma sequência de Chile e Argentina, onde tocaram antes de chegar ao País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.