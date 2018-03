Em reforma, Teatro Municipal do Rio faz visitas guiadas

No prédio principal, o tour é iniciado pelo palco, onde serão trocadas as varas cênicas (estruturas que fazem as trocas de cenários). As pontes, de fabricação inglesa e originais, estão sendo revistas. No fosso e na área da plateia, altos andaimes chegam até o teto da sala de espetáculos. As poltronas foram retiradas e ganharão cobertura nova. Nos corredores e no foyer, o piso de mosaico está protegido por placas de madeira. A escadaria de mármore de Carrara, com corrimões em ônix verde, está protegida por espumas.

O público que faz a visita tem a oportunidade de entrar nos camarins e ver de pertinho figurinos de espetáculos que marcaram os 100 anos do Municipal: as óperas "A Viúva Alegre", "A Flauta Mágica" e "O Morcego" e os balés "Copélia", "O Quebra-Nozes" e "O Lago dos Cisnes". O trabalho está orçado em R$ 55 milhões (são oito patrocinadores). De acordo com Carla Camurati, o atraso de quatro meses nas obras (elas terminariam em julho, para uma grande festa pelo centenário) se deu porque, iniciado o processo, descobriu-se a necessidade de mais reparos, principalmente na sala de espetáculos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.