Em Portugal, fim de 'Páginas da Vida' lidera audiência

A novela Páginas da Vida chegou ao fim em Portugal no dia 19, abocanhando a condição de programa mais visto da rede lusitana SIC e com a maior participação entre os televisores ligados (share) do dia - 40,6%. O índice da audiência absoluta foi de 15,2 pontos. Desde a estréia, em dezembro passado, Páginas da Vida não saiu da lista dos cinco programas mais vistos no país. Na última semana de exibição, atingiu média de 35,5%, ficando à frente de produções locais. Como cereja no bolo, a SIC transmitiu um programa especial, com bastidores e entrevistas sobre o folhetim, alcançando 30,9% de share. Com essa trajetória, a novela é um dos maiores sucessos dos últimos cinco anos do canal - considerando que as produções locais têm ganhado espaço e tomado parte do terreno das novelas brasileiras de dez anos para cá. Atualmente, quatro novelas da Globo fazem parte dos dez programas mais vistos da SIC. O sucesso de Páginas levou a rede a convidar alguns de seus atores - Edson Celulari, Danielle Winits e Joana Mocarzel - para apresentar uma premiação especial da emissora, os Globos de Ouro, em março de 2008.