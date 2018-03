Em plena forma, Liza Minnelli fará amanhã show em SP

Mesmo com a carreira tão diversificada - são 35 CDs, 27 filmes e séries para a TV e triunfos nos dois mundos, com Oscar, Tony e Golden Globe na estante -, ela ainda não está satisfeita. Descanso e aposentadoria são palavras banidas do vocabulário da diva. "Eu nunca estive de saída e nunca ficarei longe dos palcos, não enquanto eu estiver viva. Sou uma pessoa curiosa, ansiosa, e é isso o que me faz acordar a cada dia pensando: ?Vamos ver o que a vida me reserva para hoje?."

O riso fácil volta quando fala da expectativa do show em São Paulo, cidade com lugar cativo no coração. "Eu amo São Paulo. Cada pedacinho da cidade é especial. E eu adoro fazer compras aqui." Ela recorre a sucessos como New York, New York, Cabaret, World Goes Round e Maybe this Time para provar que ainda sabe entreter. ?Um grande show e uma plateia feliz. É tudo o que quero, sempre.? As informações são do Jornal da Tarde.

Liza Minnelli. Via Funchal. R. Funchal, 65, Vila Olímpia. Tel: (011) 3188-4148. Quinta (dia 19), às 21h30. www.viafunchal.com.br.