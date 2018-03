Em Páginas da Vida, fantasma de Nanda assusta a vilã Marta O público pediu e Manoel Carlos cedeu: vai colocar Nanda (Fernanda Vasconcellos) em cena outra vez. Esqueça os truques policiais da novela anterior, "Belíssima". Ao contrário de Bia Falcão, a mocinha de "Páginas da Vida" morreu sim. No capítulo desta terça-feira, é o fantasma dela quem aparece na casa da mãe. Marta (Lília Cabral) vê a filha puxando o cordão de uma caixinha de música no quarto de Francisco (Gabriel Kaufmann) e surpreende-se quando Nanda pergunta a ela por que resolveu separar as crianças. Marta argumenta que desconhece o paradeiro de Clara (Joana Mocarzel), mas Nanda garante que sabe onde a menina está. A vilã fica sem saber se viu o espírito da filha ou se aquilo foi apenas sonho. Atordoada, invade o quarto do neto e se arrepia ao ver a caixa de música tocando. Vale lembrar que o velório de Nanda foi recorde de ibope, com 56 pontos de média e picos de 60.