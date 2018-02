Em novo filme da Disney, Angelina Jolie vive rival da Bela Adormecida

A obscura madrasta da Branca de Neve interpretada por Charlize Theron já tem uma rival. Uma concorrente à altura, em maldade e em beleza, conforme demonstram as primeiras imagens de Angelina Jolie convertida em Maléfica, a célebre bruxa do clássico A Bela Adormecida, conto de fadas que merece nova versão e chegará em breve aos cinemas.

A superprodução dos estúdios Walt Disney acaba de começar a ser filmada. Mas a produtora já adiantou as primeiras cenas para mostrar como ficou a transformação de Jolie, fielmente caracterizada como Maléfica. A antagonista ficou conhecida mundialmente a partir do desenho animado A Bela Adormecida, que foi lançado em 1959.

O novo filme da Disney concentra-se nas origens nunca exploradas de Maléfica. A intenção é compreender os motivos que endureceram seu coração e a levaram a lançar uma maldição sobre a pequena princesa Aurora, a Bela Adormecida.

Dessa maneira, Angelina Jolie se une a Charlize Theron e Julia Robets no que parece ser a tendência de interpretar uma vilã de conto de fadas.

Além da estrela norte-americana, também completam o elenco do longa Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Stauton, Miranda Richardson, Juno Temple e Lesley Manville.

A filmagem do novo título da Disney é comandada por Robert Stromberg, que estreia na direção depois de encarregar-se da produção de Avatar e Alice no País das Maravilhas. O roteiro é assinado por Linda Woolverton, responsável por O Rei Leão e A Bela e a Fera. A estreia do longa protagonizado por Jolie está marcada para março de 2014. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS