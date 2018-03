Em nova peça, Márcio Aurélio faz convite à reflexão O diretor Márcio Aurélio aponta uns grossos rolos de uma espécie de tecido no canto da sala de ensaio do Teatro Sérgio Cardoso: "É a grama que vai cobrir o palco." Mesmo ainda sem ela, já está bonito o espaço cênico, num desenho limpo, criado apenas com um banco muito comprido, um livro, uma maçã e, mais afastado, uma espécie pedestal com um jarro d’água. A atmosfera - que deve ficar ainda mais interessante com a iluminação do diretor - é de convite a compartilhar reflexão, proposta de A Metafísica do Amor, que estréia neste fim de semana no Teatro Sérgio Cardoso. Na direção, Márcio Aurélio; no elenco, Paulo Marcello e a atriz Marilena Ansaldi. O espetáculo começou a nascer há cinco anos, no Festival de São José do Rio Preto, quando diretor e ator fizeram uma performance a partir do texto A Metafísica do Amor, Metafísica da Morte, do filósofo Arthur Schopenhauer (1788-1860). O tema? "O eterno embate entre desejo e impulso versus Cultura, civilização e cidadania", diz Márcio Aurélio. Desde então, ficou o desejo de retomá-lo. "De forma mais lúdica, menos pesada." Daí, o espetáculo que estréia neste sábado, 7, aborda o tema não a partir de Schopenhauer, mas da obra de Flaubert sobre Santo Antão. "Gosto da forma como Flaubert começa com Antão falando ‘mais um dia’. Acho que mesmo o operário mais simples vive esse instante de reflexão, no fim do ciclo de um dia, em que passam pela sua cabeça todas as tentações e o pensamento se deve continuar ou não", afirma o diretor. Para ele, escolher Antão é escapar da redutora crise psicológica para mergulhar no universal. "Sófocles, Beckett, Dante, Calderón, muitos são os artistas que já expressaram que o maior mal do homem é haver nascido." Ou seja, um vez na Terra, todos nós temos a responsabilidade de perguntar: como estar? É o que se pergunta Santo Antão. Ao fim, um momento de puro deleite na identificação do mesmo denso questionamento sobre a existência expresso nos movimentos de Marilena Ansaldi. "O homem busca afirmação no mundo das palavras, a mulher sabe lidar com o mistério." A Metafísica do Amor. 70 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). Rua Rui Barbosa, 153, telefone 11-3288-0136. 6.ª, 21h30; sáb., 22 h; dom., 20 h. Ingressos R$ 20. Até 26/8