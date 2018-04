Em nome de maior harmonia

Egoísmo e altruísmo, o lucro de uns e a perda dos outros, aceitação e rebeldia, pecado e virtude, céu e inferno, destruição e proteção, tudo tem seu lugar e função no processo universal, que é a manifestação de um plano de tamanha magnitude que mente humana alguma seria capaz de imaginar. Porém, que não haja precipitação anunciando-se que então daria na mesma ser criminoso ou benfeitor; no plano maior tudo encontra lugar, mas na prática periférica, onde nós habitamos, os resultados de uns papéis são diferentes dos outros. Em nome da harmonia precisamos descobrir a unidade que subjaz por trás da aparente diversidade, reconhecendo que papel acelera a conquista deste objetivo e qual se torna obstáculo para tal reconhecimento.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Com certeza, você não deseja compartilhar tudo que sente e pensa. Assim é que segredos vão se acumulando no fundo do coração. Intenções ocultas, motivos secretos, há um mundo desconhecido se desenvolvendo no coração.

TOURO 21-4 a 20-5

Guardar segredos significa desconfiar. Esta atitude contradiz o espírito do momento, que exige das pessoas envolvidas o sacrifício de ir além do espírito de competição, começando a estabelecer laços de cooperação mútua.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Demonstre seu apreço, evite deixá-lo confinado à intimidade de seus pensamentos e emoções, pois apesar de haver algo virtuoso nisso, não é suficiente, é imprescindível compartilhar o apreço e demonstrá-lo à pessoa certa.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Queixas e mais queixas! O coro das lamúrias é imenso e intenso no seio de nossa humanidade! Se você quiser juntar-se a esse coro, então se prepare também para ouvir queixas ainda maiores das que você seria capaz de imaginar.

LEÃO 22-7 a 22-8

Agora você decide o teor e qualidade das atitudes que tomará imediatamente e não há como saber o resultado dessas antecipadamente. É momento de assumir riscos, mas de assumir também a responsabilidade pelas próprias decisões.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Quando você compara sua evolução com a das pessoas próximas comete o erro de perder de vista suas peculiaridades e, assim, perde também de vista a verdadeira dimensão do seu progresso. Evite comparações enganosas.

LIBRA 23-9 a 22-10

Assim como o universo é generoso na demonstração de apreço, também mostra com ênfase os sinais que induzam sua alma a perceber o despropósito de certas atitudes. Por isso, importante é manter limpos os canais de percepção.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Volte às raízes, faça tudo que for básico para o bem-estar e saúde, não apenas do ponto de vista físico, pela alimentação e exercício, mas também da perspectiva de se rodear de pessoas verdadeiramente familiares.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Tornar-se consciente de como as coisas são só pode levar a alma a se tornar mais graciosa e alegre. Se por acaso acontecer o contrário, isso não pode ser atribuído à consciência, mas à reação da alma diante dessa.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Entreter-se e divertir-se não é o mesmo que fugir dos problemas, inclusive porque para enfrentá-los com eficiência seria melhor ter a alma leve e alegre do que pesada e preocupada com tudo o que acontece por aí.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Em muitos casos a gente se ilude com as próprias razões e teima nesse caminho até vir alguém a rasgar o véu da ilusão. A primeira reação ante a desilusão é justificar-se, mas seria melhor passar rapidamente por isso.

PEIXES 20-2 a 20-3

Ocupar o lugar de vítima não é uma condição que possa livrar sua alma da responsabilidade de ter chegado até aí, nem fará alguma diferença para sair dessa incômoda posição. Afinal, ser vítima não serve para nada!