Em noite de samba, Prêmio da Música distribui troféus a veteranos

Ney Matogrosso, Hamilton de Holanda, Wilson das Neves, Cauby Peixoto e Ângela Maria estão entre os principais vencedores do Prêmio da Música Brasileira, entregue no Teatro Municipal do Rio, na noite dessa quarta-feira, 14. Cada um saiu com dois troféus.

O prêmio é o mais abrangente do País, com 103 indicados e categorias que abarcam a MPB, o pop, a música erudita e a instrumental. Os jurados são jornalistas e nomes do meio musical.

A 25ª edição homenageou o samba, e os números musicais passaram pelo samba do Rio, da Bahia e de São Paulo, com apresentações de Paulinho da Viola, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, este em trio com Arlindo Cruz e Almir Guineto, e Riachão, em dupla com Criolo.

O idealizador e diretor da festa, José Mauricio Machline, começou a noite com uma homenagem a artistas que morreram recentemente, em especial a Jair Rodrigues, homenageado pelo prêmio em 2006.