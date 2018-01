Em mostra, os primórdios do olhar de Cristiano Mascaro

No livro Arquitetura Moderna Carioca - 1937-1969, Cristiano Mascaro usa a cor como ferramenta para mostrar fielmente os detalhes de edifícios, prédios e casas abordados na obra, fotografados em 2013, especialmente para e edição. É um trabalho profissional, ele diz, pois sua obra autoral é a que ele realiza em preto e branco, explica,

É o caso das obras presentes na exposição Turista Hotel, que Cristiano Mascaro acaba de inaugurar na Casa da Imagem, em São Paulo. A mostra apresenta 46 registros em preto e branco feitos pelo fotógrafo na década de 1970.

Trabalhadores, crianças, detalhes arquitetônicos simples de construções no Brás, por exemplo, estão nas fotografias. Luminosidade e texturas se destacam nos trabalhos de um fotógrafo que cresceu, como conta, influenciado por Cartier-Bresson e com os filmes do Cinema Novo e da Nouvelle Vague. / C.M.