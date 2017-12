Em Madri, Gilberto Gil diz que Brasil é 'uma potência doce'

O ministro da Cultura, Gilberto Gil, afirmou nesta quarta-feira, 12, durante sua visita à Feira Internacional de Arte Contemporânea de Madri (Arco), que o Brasil é "uma potência doce" de cultura. Este ano, a Feira, que teve abertura nesta quarta, é dedicada ao Brasil. Veja também: Brasil é homenageado na Feira de Arte Contemporânea de Madri O ministro afirmou que "isso se deve a diversidade étnica do Brasil, sua grande dimensão territorial, seu protagonismo na Ibero-américa e sua inserção mundial". "A arte contemporânea que é feita no Brasil é cada vez mais apreciada como cultura e como valor de mercado, e ao governo brasileiro interessa muito ter um papel de colaboração e de ajuda para fomentar o desenvolvimento dos processos dessa cultura", disse Gil. Nesse sentido, Gilberto Gil destacou que "a dimensão econômica da cultura é irrecusável". A Feira, que se encerrará na próxima segunda, conta com 295 galerias de 34 países.