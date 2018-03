Em Lyon, a ''beleza terrível''

"Nasce uma beleza terrível", diz o verso do poema Easter, do irlandês Yeats, escrito em 1916 como "gesto de emancipação" nas lutas entre Irlanda e Inglaterra. Victoria afirma que a partir desse mote fez uma proposta curiosa aos 78 artistas que participam da Bienal de Lyon (entre 15 de setembro e 31 de dezembro): que "fossem radicais" no questionamento "do presente e da realidade". Por sua proximidade com o Brasil, ela selecionou time de peso de criadores brasileiros, como Arthur Bispo do Rosário (foto), Cildo Meireles, Lenora de Barros, Augusto de Campos, Lucia Koch, Jarbas Lopes, Laura Lima e Erika Verzutti.