Em livro, fotógrafo transforma aves em obras de arte

O livro "O encantos das aves" é resultado de pesquisas e um ensaio de cerca de três meses (fevereiro a maio deste ano) na região litorânea de São Paulo. Na visão do autor, o livro apenas se apropria da imagem e da beleza natural desses seres delicados, inocentes e ariscos, encantadores e belos.

A ideia do livro surgiu em janeiro de 2008, quando Ricardo Martins e Renato Menin (editor da FM Editorial), reuniram-se para falar de um projeto onde as aves coloridas da mata atlântica seriam retratadas como obra de arte. A partir daí, o projeto foi aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura - Rouanet - e recebeu incentivo do Grupo NotreDame Intermédica.

Ricardo diz que "fotografar a natureza em seu estado mais selvagem sempre foi um sonho, desde criança, algo que requer amor, paciência e perseverança". E continua: "Nem sempre o objetivo principal é atingido, a natureza é assim instável. Os bichos, às vezes, parecem pousar para sua câmera, em outras (ocasiões) passamos dias sem sequer sentir sua presença." O fotógrafo nasceu em São José dos Campos e é formado em jornalismo.

No lançamento do livro em São Paulo, além da noite de autógrafos, haverá palestras de Ricardo Martins, Carlos Rizzo e Guto Carvalho sobre birdwatching e fotografia de natureza. Depois da capital, o livro será lançado em Ubatuba, litoral norte paulista, no dia 8 de outubro no Anchieta Café, a partir das 19 horas.