Em 'Kisses On The Botton', as preferidas de McCartney Paul McCartney decidiu fazer tudo diferente quando resolveu dar vida ao seu mais recente álbum, Kisses On The Botton. Depois de escolher as músicas que interpretaria, arregimentou um grupo de músicos com os quais jamais havia se apresentado e, em vez de partir para uma casa de shows, foi com todos para os lendários estúdios da gravadora Capitol, em Hollywood. As sessões de Live Kisses são primorosas em som e imagem. Paul está ao lado de Diana Krall (por quem parece ter ficado ligeiramente apaixonado, com todo respeito ao maridão Elvis Costelo), do guitarrista John Pizzarelli, do baixista John Clayton e do batera Karriem Riggins, uma espécie de all star do jazz moderno. Paul canta as músicas que estão no álbum de forma leve e comovente, para uma plateia de não mais que uma dezena de convidados, e se emociona em vários momentos. Depoimentos de Eric Clapton, Stevie Wonder e de todos os músicos que participam de um projeto.