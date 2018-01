Em Frankfurt, Ziraldo passa mal e é hospitlizado

O escritor e cartunista Ziraldo, de 80 anos, passou mal no fim da manhã de hoje, enquanto visitava o pavilhão brasileiro na Feira do Livro de Frankfurt. Sentindo forte arritmia, ele teve a pressão medida por um médico no ambulatório e foi encaminhado para um hospital da cidade.

Lá, fez exames e os médicos recomendaram que Ziraldo assasse a noite internado. Estava animado, agitado e falante, contou sua filha Daniela Thomas. “Jantou mais de uma vez, pois achou insuficiente a comidap”, disse. “Um verdadeiro menino maluquinho.” Hoje, a família deve passar mais detalhes ao médico do cartunista, no Rio, que vai orientá-la sobre uma possível volta antecipada.