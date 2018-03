Em foco, os talentos aprisionados

16 H NA REDE BRASIL

(Masters of the Universe). EUA, 1987. Direção de Gary Goddard, com Dolph Lundgren, Billy Barty, Frank Langella.Esqueleto ( Langella) conseguiu invadir o castelo Grayskull e fez a Feiticeira (Christina Pickles) como sua prisioneira. Sua intenção é drenar sua força de forma a obter os poderes de Grayskull. He-Man (Dolph Lundgren), o homem mais forte do universo, e seus amigos Duncan (Jon Cypher), Teela (Chelsea Field) e Gwildor (Barty) acidentalmente foram enviados à Terra pela chave cósmica, uma invenção de Gwildor que permite a abertura de portais entre quaisquer pontos da galáxia. Desejando ter em mãos esse objeto, que o ajudará a conquistar o universo, Esqueleto resolve vir à Terra para encontrá-lo. Reprise, colorido, 106 min.

Star Wars: EPS - O Império

Contra-ataca

16H30 NA BANDEIRANTES

(Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back). EUA, 1908. Direção de Irvin Kershner, com Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness.

Três anos após a explosão da Estrela da Morte, Luke Skywalker é o principal líder da resistência, ao lado da princesa Leia. Darth Vader deseja destruir a Aliança Rebelde e ataca uma base secreta no planeta Hoth. Após escaparem do ataque, Luke parte para o planeta Dagobah para terminar seu treinamento Jedi com o mestre Yoda; enquanto Han Solo, Chewbacca e a princesa Leia partem para reparar sua nave. Reprise, colorido, 124 min.

Mulher Nota 1000

22 H NA REDE BRASIL

(Weird Science). EUA, 1985. Direção de John Hughes, com Anthony Michael Hall, Kelly LeBrock, Bill Paxton.

Gary Wallace (Michael Hall) e Wyatt Donnelly (Mitchell-Smith) são dois adolescentes nada populares com o sexo oposto. Resolvem criar no computador de Wyatt a mulher que eles acreditam ser a ideal. Uma tempestade dá vida a ela, que é "batizada" como Lisa (LeBrock), que é sexy, bonita, determinada, desejada por todos, fiel aos seus criadores, mas com um modo de ser que deixa todos que cruzam o seu caminho desconcertados. Entretanto problemas começam a ocorrer quando o implicante Chet (Paxton), o irmão mais velho de Wyatt, sente que algo está estranho. Reprise, colorido, 94 min.

Ticker: Contra o Relógio

22H15 NA BANDEIRANTES

(Ticker). EUA, 2001. Direção de Albert Pyun, com Steven Seagal, Dennis Hopper, Tom Sizemore, Linda Castro.

Ray Nettles é um detetive da polícia de Chicago que, ao investigar um assalto, vê o seu parceiro ser morto por terroristas liderado pelo sádico Swan. Apesar da fuga de Swan, Nettles consegue capturar um dos terroristas, a bela cientista Claire Manning. Swan ameaça agora fazer explodir uma bomba até Claire, a sua namorada, ser libertada. Nettles decide aliar-se a Frank Glass, comandante da Brigada de Minas e Bombas e um dos maiores experts em explosivos do mundo. Reprise, colorido, 88 min.

Entre a Luz e a Sombra

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2009. Direção de Luciana

Burlamaqui. Documentário.

Em tempos em que o italiano César Deve Morrer leva o Leão de Ouro no Festival de Berlim, Entre a Luz e a Sombra é um bom paralelo com o longa italiano que enfoca a encenação do texto de Shakespeare em uma prisão do Bel Paese. Já o projeto brasileiro que começou como Teatro nos Presídios cresceu e transformou-se em Talentos Aprisionados, voltado para a descoberta de novos talentos no presídio em diferentes atividades artísticas como: literatura, artes plásticas, música, etc. Marcos e Christian cresceram no mesmo bairro da periferia pobre de São Bernardo do Campo, na grande São Paulo. Entraram na vida do crime, passaram por diferentes prisões e foram se reencontrar no Carandiru. Marcos, de 27 anos, condenado a 17 de prisão por um homicídio e sete assaltos a mão armada. Christian, de 27 anos, condenado a 14 de prisão por dois assaltos à mão armada e estelionato. Dividindo a mesma cela, os dois formaram o grupo de rap 509-E, número da cela deles. Marcos se tornou Dexter e Christian, Afro-X. Suas músicas falam sobre o mundo do crime, o desejo de abandoná-lo, a busca pela paz e pela valorização do jovem negro e pobre brasileiro. Reprise, colorido, 150 min.

Amor Por Acaso

23H50 NA GLOBO

(Bed & Breakfast). EUA, 2010. Direção de Marcio Garcia, com Juliana Paes.

Longa de estreia de Marcio Garcia, traz o ator em um bom exercício de direção ao contar a história de Ana, uma vendedora em uma grande loja no Rio de Janeiro que herda uma propriedade em uma região vinícola da Califórnia. Ela parte para a pequena cidade de Webster, onde conhece Jake Sullivan, que está se separando da estrela de cinema Amanda Cox e se diz dono da mesma propriedade que Ana herdou. Ela passa a fazer de tudo para que ele desista do lugar, mas o amor tem sempre um jeito de surpreender a todos. Garcia estreou como diretor com o curta de ação Predileção e foi corajoso ao aceitar dirigir uma comédia romântica. Em breve, volta às telas com o road movie Angie, estrelado por Camilla Belle e Andy Garcia. Reprise, colorido, 109 min.

Onde Andará Dulce Veiga?

23H15 NA CULTURA

Brasil, 2007. Direção de Guilherme de Almeida Prado, com Eriberto Leão, Carolina Dieckmann, Maitê Proença.

Jornalista se apaixona por roqueira enquanto investiga o desaparecimento de uma atriz e cantora de MPB. O que ele não sabe é quanto vai ter de descobrir sobre si mesmo antes de realizar os seus desejos. Adaptação do livro homônimo de Caio Fernando Abreu. Reprise, colorido, 132 min.