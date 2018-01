'Em Família' derruba audiência da Globo e favorece concorrentes

Lembra do Daniel Alves? Quando achava que iria brilhar no show de inauguração de seu bar fictício na novela Vitória, da Record, Laíza (Aline Borges), vestida de Liza Minelli, será atacada pelos neonazistas da trama, que colocam uma jaula e atiram bananas para humilhá-la por ela ser negra. Vai ao ar hoje. Quando achava que iria brilhar no show de inauguração de seu bar fictício na novela Vitória, da Record, Laíza (Aline Borges), vestida de Liza Minelli, será atacada pelos neonazistas da trama, que colocam uma jaula e atiram bananas para humilhá-la por ela ser negra. Vai ao ar hoje. Adriana Calcanhotto vai dividir o palco com Arnaldo Antunes hoje, no Rio, durante a gravação do Poesia em Movimento, programa do canal de arte Philos. Nele, a cantora debate música e poesia com outros artistas. A atração é a primeira produção da Globosat exclusivamente feita para um canal sob demanda. Ainda não há data de estreia. Silvio Santos venceu Jack Bouer. No ar com seu Jogo dos Pontinhos e com pegadinhas, o apresentador ficou em primeiro lugar no Ibope na noite de domingo, no momento em que a Globo exibia a estreia de 24 Horas: Viva um Novo Dia. O SBT marcou 12 pontos contra 9 da rival. Prestes a apagar as velinhas, Ney Matogrosso vai ganhar presente de 73 anos no Viva. No dia 2, às 23 horas, o canal exibirá o Globo de Ouro gravado em 1988, em que o cantor foi o convidado especial. No palco, ele cantou Vamos pra Lua. Com Sai de Baixo, Bruna Surfisitianha e Faroeste Caboclo entre os feitos de seu currículo, José Carvalho vai comandar uma oficina de roteiros no Sesc de Paraty durante a feira internacional de literatura da cidade, na semana que vem.

Em uma comparação com a média das outras emissoras abertas e dos OCN (outros canais, como é classificada a TV paga no mercado) durante a exibição das duas novelas, a Globo foi a única a cair, enquanto os outros subiram. Antes, a emissora carioca tinha média de 36 e ficou na casa dos 30 com Em Família. Segundo no ranking, o SBT passou de 6,1 para 6,4. Record evoluiu de 5,3 para 5,6. A Band saiu de 1,9 para 2,2 e a RedeTV! saltou de 0,7 para 1,0. As variações porcentuais parecem pequenas, mas são relevantes para a TV aberta. Os números mais expressivos são os dos OCN, que nesse tempo passaram da média de 9 para 12 pontos no Ibope. Além disso, o share, porcentual de aparelhos ligados, dos canais pagos foi de 14% para 20%, o que acompanha o aumento da base da TV por assinatura no País. A Globo também foi na contramão no que diz respeito à participação e caiu de 58% para 48%. Outro fator da comparação das duas novelas é que Em Família teve 143 capítulos, bem menos que os 223 de Amor à Vida.