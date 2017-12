'Em Família' bate recorde negativo às 9

Toda novela que se inicia numa Globo que vai perdendo hegemonia corre o risco de ser o ibope mais baixo da história do horário, mas, ainda há aquelas que escapam dessa condição, como aconteceu com Amor à Vida. O enredo de Walcyr Carrasco chegou a 35 pontos, empatando com Passione e superando Salve Jorge, que somou 34 na média total e era, até aqui, dona da audiência mais baixa da vaga de folhetim das 9. Agora, Glória Perez passa a batata quente a Manoel Carlos, que tem saldo de 29 pontos até aqui, a três semanas de seu desfecho. Os dados são da Grande São Paulo, onde 1 ponto equivale a 65 mil domicílios.

Minas é logo ali. Diretor da próxima novela das 9, Rogério Gomes dirige Lilia Cabral, Alexandre Nero e Andreia Horta para sequência que ocupa os primeiros capítulos de Império. A locação foi em Carrancas, Minas, onde a equipe gravou por 20 dias. Estreia no dia 21.

Efeito Copa. Entre 1.° e 22 de junho, ou seja, contabilizando o calendário desde antes do início do mundial, a ESPN Brasil já se mostra na 6.ª posição entre os canais mais vistos na TV paga na faixa nobre (18 h à 1 h), com 0.30% no target masculino entre 18 e 49 anos.

Efeito Copa 2. O Sportv lidera junho na TV paga (até o dia 22, com perspectiva de assim se manter até o fim do mundial), com 0,67% da audiência adulta masculina, e o FoxSports está em 13.º, com 0.20%.

E, sucesso no SporTV, o Extra Ordinários tem chegado a 1h30 em razão dos jogos simultâneos. A direção do canal quer transformar a roda com o folclórico Peninha, a atriz Maitê Proença, o titã Paulo Miklos e o jornalista Xico Sá, em atração semanal, após a Copa, mas nada foi negociado ainda.

Aliás, Galvão Bueno foi convidado a se juntar ao time do Extra Ordinários no dia 5, em tom de participação especial, entre as quartas de final e a semifinal.

Mais Copa. Nos cálculos do SporTV, mais de 13,5 milhões de pessoas foram impactadas pelas transmissões de jogos ao vivo pelo canal. E mais de 3 milhões foram atingidas só no fim de semana por programas em torno do mundial.

Robert De Niro é o "Astro do Mês", um "funcionário do mês" glamourizado, no Megapix, que exibe três filmes seus: A Cartada Final (dia 9, 14h25), Sem Limites (dia 11, 16h40), e Os Especialistas (dia 25, 22h30).

É filha de Renato Gaúcho uma das integrantes do novo humorístico das noites de domingo da RedeTV! Carol Portaluppe fará "reportagens" para o Encrenca, liderado pela turma da 89 FM, com Tatola Godas na ancoragem. Estreia domingo, às 19 h, ao vivo.