Em estreia solo, Simone Sou amplia sua diversidade Antes conhecida como Simone Soul, a percussionista que se destacou em bandas de Chico César, Zeca Baleiro, Zélia Duncan e Os Mutantes, entre outros, está de cara nova. Cortou os dreadlocks e assina agora Simone Sou. A mudança estética na cabeça e no nome marca o início de uma nova fase. A percussionista lança seu primeiro álbum solo, em que utiliza a voz pela primeira vez, não como cantora, mas como uma opção de possibilidade sonora. O forte de seu disco é o instrumental, cuja sonoridade reflete a ampla gama de experimentações que ela desenvolveu não só em bandas de acompanhamento, mas em trabalhos ao lado de Alfredo Bello (que participa do CD) e Robertinho Silva, entre outros. Com influência da polirritmia mundial, o material desse novo disco, rico em texturas e climas, amplia a diversidade de Simone, entre impactante e delicada, e será a trilha sonora do próximo filme de Beto Brant, Simone está bem acompanhada, entre outros, por Lelena Anhaia, Renata Rosa, Xarlô e o acordeonista russo Oleg Fateev, viajando entre a Amazônia, a África e o mundo árabe.