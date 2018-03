Em estado de graça, Nelson Freire faz homenagem a Chopin Um grande público lotou anteontem a Sala São Paulo, para ouvir e ver de perto Nelson Freire - no concerto que abriu na cidade as comemorações em torno dos 200 anos de nascimento de Chopin, em iniciativa das Sociedades Chopin e Cultura Artística. Nelson convive com Chopin desde a juventude e tem nele um de seus compositores preferidos. E está em estado de graça. Foi impecável nos três belíssimos solos, grandes momentos do Maestoso, primeiro movimento do Concerto em Fá Menor Opus 21.