Em DVD, dois mestres em fases distintas Mesmo na fossa de uma carreira consumida pelo álcool, Dexter Gordon não deixou de calar qualquer dúvida sobre o que poderia fazer com um sax. É o que comprova o DVD Cool Summer, que traz shows do tenor e de McCoy Tyner em um festival californiano dos anos 80. Dexter cambaleia mas entoa uma versão estonteantemente bela da balada Skylark. Já McCoy está no auge. Faz improvisos ágeis e senta a mão no piano ao dialogar com a banda.