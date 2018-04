Em 'Duro de Matar 4', Bruce Willis invade mundo virtual

É uma das franquias mais bem-sucedidas do cinema. O primeiro Duro de Matar, de John McTiernan, formatou o que seria o cinema de ação de Hollywood nos anos 80 e 90. Seguiram-se o 2, de Renny Harlin, e o 3, de novo de McTiernan. O quarto, com o título de Duro de Matar 4.0, estréia nesta sexta-feira, 3, em cerca de 350 salas. É tão bom, ou quase tão bom, quanto o primeiro. É assinado por Len Wiseman, um diretor de videoclipes que revela boa mão para o cinema-pauleira. Veja também: Trailer Talvez, para começar a falar de Duro de Matar 4.0, seja bom fazer uma ponte com Transformers, de Michael Bay, já em cartaz nos cinemas brasileiros (há duas semanas). O cinema pode estar-se beneficiando da tecnologia digital para criar novos efeitos especiais, de que esses dois filmes, especialmente Transformers, são bons exemplos. Mas os diretores andam preocupados com os riscos da informatização. A superconcentração de arquivos vulnerabiliza as sociedades (e a humanidade em geral). Em Transformers, a ameaça é externa, mas existem alienígenas do bem para se juntar aos humanos na salvação da Terra. Em Duro de Matar 4.0, ela é interna e o vilão, que planeja destruir as economias de todo o mundo, provocando um caos tão grande que fará a humanidade regredir à Idade da Pedra, é um homem do sistema. Foi ele quem criou os programas de informatização dos arquivos mais secretos do governo americano - como Chris Cooper, o agente duplo, também fez isso em Quebra de Confiança. Mas ele foi preterido na escala de poder e agora quer se vingar. Seu problema será, naturalmente, John McClane. Ele é sempre o homem certo no lugar errado, ou o homem errado no lugar certo. McClane, interpretado por Bruce Willis, é o último grande herói. No começo, ele está preocupado com a virgindade da filha e ela retribui lixando-se para ele, que sempre foi - ou assim ela considera - um pai ausente. McClane está saindo da frente do prédio em que a garota habita quando é chamado para prender um hacker. Uma série de misteriosas invasões virtuais dos arquivos e instituições de Washington leva o governo a acionar o departamento que trata do assunto. A ordem que McClane é chamado a cumprir consiste em prender um certo hacker. Ele chega justamente a tempo de salvar o cara, já que sicários estão tentando matá-lo, depois de uma explosão frustrada em seu computador. Quando finalmente consegue prendê-lo, após tiroteios, explosões e perseguições para ninguém botar defeito, McClane descobre que outros hackers estão sendo assassinados. A questão é - por quê? Por quem, o espectador já sabe, mas só em seguida se desenrola o fio do discurso paranóico e patriótico do vilão, que tem tudo a ver - não é mera coincidência - com a estratégia de segurança nacional praticada pelo atual governante da Casa Branca. O discurso é patriótico, o objetivo final é encher os bolsos de dinheiro e, se valer o que Michael Moore documentou com sua câmera em Fahrenheit 11 de Setembro, o discurso oportunista é o mesmo da administração Bush, para quem o que importa é encher os bolsos dos aliados do presidente. O discurso de Bush é antiterrorista. O terrorista virtual de Duro de Matar 4.0 é um homem que vem do establishment político-militar americano. Nesse quadro, o hacker, tradicionalmente o pária deste assustador mundo virtual, vira o aliado do herói. Há uma fala muito interessante entre Bruce Willis e o garoto, interpretado por Justin Long, quando ele explica por que, afinal de contas, é um herói. Porque num mundo cada vez mais indiferente com o abuso, todas as formas de abuso, alguém tem de ser. O diálogo é humorado. McClane pode ser duro de matar, mas não é um herói que se leve excessivamente a sério. É o que o torna mais humano, mesmo fazendo coisas impossíveis. Um aspecto interessante de Duro de Matar 4.0 é que os vilões destroem o mundo por meio de computadores e laptops. Uma sucessão de operações, um botão apertado aqui e outro ali e a destruição está em marcha. Até por isso, para mostrar o resultado dessas operações a distância, ação física e tão intensa (e brutal) neste quarto filme. Ou seja, Hollywood continua querendo, acima de tudo, faturar, mas agora fatura criticando, de dentro, o sistema no qual está inserida. Deve ser uma forma de fazer com que os espectadores mais conscientes - e os próprios realizadores e produtores - se entreguem à ação, sem culpa.