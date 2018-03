Em discussão, o apoio dos alemães a um projeto genocida Uma das grandes questões que ocupam os historiadores do nazismo diz respeito ao apoio do alemão comum ao projeto genocida de Hitler. O trabalho mais polêmico nessa seara é o do historiador Daniel Jonah Goldhagen, Os Carrascos Voluntários de Hitler (Companhia das Letras, 1996). Criticado pelos maiores especialistas na área, Goldhagen sustenta que os alemães aderiram à loucura nazista por causa de seu antissemitismo atávico. A tese é refutada pelo historiador Robert Gellately no livro Apoiando Hitler: Consentimento e Coerção na Alemanha Nazista, que acaba de sair no Brasil pela Record.