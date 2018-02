Em discussão, novas formas de ver a arte Promovido pelo Caderno 2 e o SP-Arte/Foto, será realizado na sexta-feira, às 16h, na Livraria da Vila do Shopping Iguatemi JK (Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, 2º piso, Vila Olímpia,tel. 3096-4490), o debate Rumos da Fotografia Contemporânea, com a participação dos artistas Pedro Motta, Rochelle Costi, Sofia Borges e Thiago Rocha Pitta. O encontro terá como mediador Antonio Gonçalves Filho, repórter do Caderno 2, e vai discutir novas linguagens com reconhecidos artistas, dois deles participantes da 30ª Bienal Internacional de São Paulo (Sofia Borges, de 28 anos, a mais jovem integrante da mostra, e o mineiro Thiago Rocha Pitta, de 32 anos, que no ano passado ficou entre os finalistas do prêmio EFG Bank). Rochelle Costi, que nasceu em Caxias do Sul (RS) em 1961, também já participou da Bienal, entre outras mostras internacionais, ganhando o prêmio Marc Ferrez de Fotografia da Funarte, em 1997. O mineiro Pedro Motta, de 35 anos, é autor de Paisagem Submersa (2008), que registra uma região do Médio Jequitinhonha que foi submersa.