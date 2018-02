Em dia de convocação, Band vai ao Saara e Globo leva Felipão ao JN

Na bancada. Na Globo, a cereja no bolo do dia está reservada à presença de Felipão na bancada do Jornal Nacional, com William Bonner e Patrícia Poeta. Pela manhã, a programação segue normal até 10h35, quando o Encontro com Fátima cederá a vez ao anúncio da convocação.

A partir das 11h15, Galvão Bueno comanda a transmissão do estúdio, com comentários de Casagrande, Caio Ribeiro e Júnior, além da participação de Alex Escobar. Os repórteres Tino Marcos, Mauro Naves e Eric Faria estarão no local do anúncio para as entradas ao vivo, que começam já durante o Bom Dia Brasil.

Logo após a entrevista de Felipão no JN, o noticiário dá início à série Perfis, em que Tino Marcos conta a trajetória de cada atleta convocado, da infância ao posto agora ocupado.

A vida como ela é. Enquanto se prepara para a próxima novela das 7, Leandra Leal varia o make up para o cinema. No dia 29, entra em cartaz o filme O Lobo Atrás da Porta, em que ela vive uma mulher suspeita de sequestrar a filha do amante, vivido por Milhem Cortaz

Ao atender a um antigo pedido de Roberto Justus e exibir seu programa de entrevistas uma hora mais cedo, a Record triplicou a audiência do publicitário. O programa, agora no ar às 23h15, marcou 5 pontos de média na última segunda-feira e alcançou pico de 7 em São Paulo

E a Record bateu a Globo na média dia, entre 7h e 24h, em Belém, no último domingo. Segundo dados do Ibope, seu saldo foi de 13,4 pontos, ante 12 da concorrente.

O Receitas GNT, item antes cobrado nos cardápios de vídeo sob demanda, está agora disponível sem custo adicional no NOW (NET), na Fibra Oi no On Demand GVT. O menu inclui Claude Troisgros, Olivier Anquier, Rodrigo Hilbert e outros.

Transplante - Entre a Vida e a Morte, produção da Medialand para a TV, acaba de ter R$ 2.316.820,00 aprovados pela Ancine. Com canal já definido, ainda sob sigilo, o título está previsto para ir ao ar em 2015, em 13 episódios de 47 minutos cada.

Geração Brasil estreou com 24 pontos de audiência em São Paulo, o mesmo índice de estreia de sua antecessora, Além do Horizonte.