Em dez anos, TV paga cresce 260% no Ibope

que este ano retorna à Record, tem estudado um quadro em que pessoas parecidas serão comparadas com máquinas. Primeiro, serão testados irmãos gêmeos, que terão as medidas tomadas por computadores. A ideia é fazer o mesmo com famosos e seus sósias.

As imagens aéreas cinematográficas de Brasília que aparecem nas chamadas da minissérie Felizes para Sempre?, prevista para o dia 26, na Globo, foram feitas com drones. A direção geral é do cineasta Fernando Meirelles.

Parte dos R$ 60 milhões que a Ancine anunciou em dezembro que liberaria para a produção audiovisual vai para a Empresa Brasileira de Comunicação, que inclui a TV Brasil. As inscrições de projetos começam hoje. As informações completas estão no link oesta.do/1Ak6Ce5.

Depois de seduzir quase o elenco feminino fixo inteiro de Questão de Família, o protagonista Pedro, vivido por Eduardo Moscovis, terá um revival com a ex-mulher, Renata (Georgiana Góes), na segunda temporada, prevista para estrear no dia 1º de abril, no GNT.

Outra emissora que também abriu inscrições para edital foi o Futura. O canal vai selecionar 30 projetos de documentários para exibir no programa Sala de Notícias. Os escolhidos recebem até R$ 10 mil. É preciso enviar até 23 de fevereiro pelo www.futura.org.br/saladenoticias.

Curiosidades sobre o Netflix foram listadas pela revista norte-americana Entertainment Weekly. A reportagem - em inglês - mostra que é possível até mudar a cor das legendas nas configurações.

A vida de casado será tema dos vídeos da websérie Precisamos Conversar, que entra no ar no site GShow este mês. A atração é estrelada pelo humorista Marcos Castro e Luciana D'Aulizio.

Ah, o verão. Por causa das altas temperaturas da estação, Rita Lobo vai dar receitas leves na edição de verão do Cozinha Prática, que estreia amanhã, às 21h30, no GNT. A chef vai ensinar até como fazer sorvete indiano. Em alguns dias, ela vai trocar a entrada por um drinque.