Em defesa do autor

Do Suplemento Literário

20.11.1965

Estranhavel, sob varios aspectos, as declarações da empresaria e atriz Cacilda Becker, prestadas a este jornal (edição de 24-10-65), justificando a inauguração de um "teatrinho" domestico, em sua propria residencia, com o objetivo de testar a eficacia cenica de textos nacionais, principalmente de autores novos.

Informa a sra. Cacilda Becker que a idéia desse "studio" para autores brasileiros nasceu de uma conversa com o dramaturgo Jorge Andrade, sobre as dificuldades que encontram nossos autores teatrais, para interessar os grupos profissionais em suas peças. Lembra, também, que a lei de proteção do autor nacional mal pode vigorar, porque as produções quase sempre são isoladas, havendo poucos elencos estaveis que se submetam à exigencia de exibir uma peça brasileira para duas estrangeiras. "Por outro lado (são palavras textuais da entrevista) o teatro encareceu de tal modo que se teme o risco de um grande empate de capital, quando nossa literatura dramatica é ainda incipiente e poucas vezes propicia um exito comercial". Acrescenta que o teatro amador deveria preencher a tarefa de lançar os jovens valores brasileiros, muitos dos quais "estão numa fase de busca, de pesquisa", o que significa uma incognita do ponto de vista do publico. Assim, a leitura, em seu "teatrinho" domestico, de textos brasileiros, leitura a ser realizada com efeitos de iluminação, marcações etc., e à qual deverão comparecer empresarios, diretores, criticos e atores categorizados, aproximando-se portanto de um espetaculo normal, ou melhor, de um ensaio, constituirá uma especie de amostra, através da qual se poderá ajuizar sobre a teatralidade da obra. "Deve-se conseguir, assim - diz a interprete de Mary Stuart - uma atmosfera de estréia, capaz de ser util ao dramaturgo".

Sendo autor encenado por duas companhias profissionais, e ao mesmo tempo arcando com dificuldades para interessar amadores e profissionais em outros textos, acho-me numa posição que me permite falar do assunto com autoridade e sem constrangimento. (...)Encerrando esta breve discussão em torno de nossa presumivel incipiencia (que implica em ineficiencia artesanal, em falta de maturidade e de meios expressivos), vejo-me constrangido a dizer que a Sra. Cacilda Becker, em que pese a sua importancia como atriz, e a sua longa, respeitavel e gloriosa carreira teatral, não é bem a pessoa indicada para ajuizar, e com tanta segurança, sobre a incipiencia da dramaturgia brasileira. Essa afirmativa, além do mais, é injusta e mesmo desrespeitosa, quando vemos autores brasileiros como Ariano Suassuna e Jorge Andrade projetarem-se com vigor crescente em paises de solida formação cultural. (...).