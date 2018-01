Em crise, TV da Gente passa por reformulação O canal de Netinho, a TV da Gente, está passando por uma crise. Lançada em 20 de novembro, a emissora, voltada ao público negro, não decolou. No final de fevereiro, o canal iniciou uma drástica reformulação, com a demissão de quase um terço de seu pessoal. O cantor Netinho, idealizador do projeto e dono da emissora, luta para conseguir anunciantes, tarefa difícil para uma rede com falhas na distribuição do seu sinal. Desde seu lançamento, a TV da Gente é sintonizada em São Paulo pelo canal 50 em UHF, pelo canal 19 em UHF em Fortaleza - onde também fica a sua geradora - e no restante do País por parabólica. Mas quem já assistiu ao canal de Netinho? O apresentador e empresário tem conversado com operadoras de TV por assinatura para conseguir espaço para a emissora. Assim, melhoraria sua distribuição. Com seis horas de programação no ar, a TV de Netinho teve investimento inicial de cerca de R$12 milhões e agora busca parcerias internacionais para tentar sair da crise. Uma das intenções do apresentador é produzir dramaturgia no canal, assim como a série Turma do Gueto, encabeçada por ele na Record.