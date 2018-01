Em crise, Band antecipa fim de 'Agora é Tarde'

é um dos títulos que a Globo gostaria de reprisar na nova temporada de Luz, Câmera, 50 Anos. A decisão depende da qualidade da produção. Com adaptação de Walter George Durst e direção de Walter Avancini, a obra de Guimarães Rosa virou minissérie em 1985.

Riobaldo e Diadorim vistos como Tony Ramos e Bruna Lombardi estão, de todo modo, disponíveis em DVD desde 2010, pela Globo Marcas.

Para a nova safra de Luz, Câmera, 50 Anos, que volta ao ar em 21 de abril, estão confirmados A Justiceira, seriado com Malu Mader, Labirinto e a recente Amores Roubados. O rico acervo da velha MTV continua repousando no prédio que foi ocupado pela emissora, no Sumaré, hoje alugado pela Igreja Mundial. O material - mais de 33 mil fitas em cenas antológicas - ainda pertence à Abril, que não entrou em acordo com a Viacom, dona da marca e responsável por retomar o canal no Brasil.

O Círio de Nazaré festejado pela população carcerária do Pará, incluindo os contemplados pelo Indulto do Círio, é o foco de Nazinha Por Nós, documentário em produção pela Giros, ainda sem destino na TV.

Chitãozinho e Xororó, sob os acordes de Tom Jobim, estão na volta do Programa do Jô, hoje.

E Luiz Bacci já não aparece mais na tela da Band a partir de hoje. A Band não entrou ainda em acordo com o apresentador sobre os valores da multa pela rescisão de seu contrato, mas o Café com Jornal do dia já segue sem ele.

A Globo não pretende ceder à pressão de evangélicos contrariados com a causa LGBT na novela Babilônia, mas não custa ajustar outros problemas apontados pela plateia, como a iluminação, que vai ganhando mais espaço, a começar pelo logotipo do folhetim.

Bob pai, Bob filho. André e Antonio Abujamra, filho e pai, em Sonhos de Abu, série idealizada, dirigida e roteirizada por André e Rafael Terpins para o Canal Brasil, com produção da Fantástica Fábrica de Filmes. Estreia dia 17, com bênção do Fundo Setorial da Ancine, em 13 episódios.